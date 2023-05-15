Британия начнет обучать украинских пилотов

Фото: raf.mod.uk

Британия летом начнет обучение украинских пилотов для управления истребителями F-16, говорится в сообщении на сайте британского кабмина. В настоящее время Лондон работает с другими странами над возможной отправкой Киеву истребителей.

Великобритания разработает новую программу обучения для украинских пилотов, чтобы поддержать их усилия по созданию новых украинских ВВС с использованием самолетов F-16. Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку, — говорится в сообщении.

В 2022 году Великобритания подготовила 15 тысяч украинских военнослужащих.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что страна намерена укрепить поддержку Украины, которая готовится к контрнаступлению на Россию. Он добавил, что на саммите «Большой семерки» (G7) планирует укрепить поддержку Киева в боевых действиях против России.

До этого CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.