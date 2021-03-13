Британия может раньше срока завершить кампанию по вакцинации

https://static.news.ru/photo/9a07a2bc-83fc-11eb-b4b1-96000091f725_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Процесс вакцинации от коронавируса в Великобритании может быть успешно завершён на два месяца раньше планируемого срока, считают аналитики из компании Airfinity.

Исследователи уверены, что все британцы старше 16 лет получат предложение поставить прививку уже к 10 июня. Минздрав страны при этом планирует достигнуть такого показателя только к июлю, а Европейский союз в целом — к августу, передаёт The Times.

Сейчас в стране вакцинированы 23,3 млн человек — 35% всех жителей Великобритании и 44% граждан старше 16 лет.

В стране действует строгая очерёдность вакцинации населения: сначала прививку получили люди старше 80 лет, потом — старше 70 лет. Сейчас на получение вакцины могут записаться граждане старше 55 лет, а до 4 апреля планируется пригласить на прививку всех жителей старше 40 лет. Кроме того, вне очереди защиту могут получить врачи, люди с хроническими заболеваниями, социальные работники и сотрудники домов престарелых, сообщает Daily Telegraph.

Сейчас британцам ставят прививки произведённой в стране вакциной от компании AstraZeneca, а также американо-германским препаратом от Pfizer и BioNTech.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

По последним данным, число привившихся от коронавируса во всём мире составило более 300 млн человек, что в 2,5 раза больше количества заражённых коронавирусом. Такие образом, привито уже 3,8% населения Земли. Для достижения коллективного иммунитета, как сообщают во Всемирной организации здравоохранения, необходимо вакцинировать около 70% жителей планеты.