Британцу потребовалось более 150 попыток на сдачу теории вождения

https://static.news.ru/photo/366656da-57ed-11eb-88a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Житель Великобритании сумел сдать теоретическую часть экзамена на получение водительских прав только с 158-й попытки. На это он потратил три тысячи фунтов стерлингов (порядка 300 тысяч рублей).

Теперь ему предстоит сдать вторую часть экзамена — практику. Часть интернет-пользователей сомневаются, что британцу удастся справиться с этой задачей лучше, чем с теорией. Некоторые из них предлагают вообще не пускать за руль подобных неудачников.

Глава Select Car Leasing Марк Тонг придерживается иной точки зрения. По его словам, в случае неудачи не следует опускать руки, а продолжать попытки до успешного результата

Сдача экзамена по вождению может быть одной из самых сложных задач в жизни, и некоторым из нас может потребоваться гораздо больше попыток, чем другим, — цитирует его портал Times Now.

В качестве примеров ресурс приводит 30-летнюю женщину, которая сдавала теорию вождения 117 раз и пока не преуспела, а также 71-летнего пенсионера, который смог получить права только после 43 попыток.

Ранее NEWS.ru писал, что в России утверждён новый регламент экзамена для получения водительских прав, который вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Он предусматривает отмену «площадки», уменьшает число «фатальных ошибок», из-за которых экзамен завершается, и разрешает выдавать водительское удостоверение с 16 лет.