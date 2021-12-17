Боррель заподозрил Москву в желании изменить систему безопасности в Европе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предположил, что Россия хочет «исключить» европейские страны из переговоров по безопасности. По его словам, в Европе знают, что США этого не допустят, сообщает РИА Новости.

Чего Россия хочет в итоге добиться, пока неясно... Мы не можем исключать того, что Россия может использовать этот кризис для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе, а также для того, чтобы исключить европейцев из этих дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку, — отметил Боррель.

Он добавил, что структуры ЕС должны участвовать в любых переговорах по архитектуре европейской безопасности. В том числе и в дискуссии по проекту о гарантиях безопасности между РФ и США, предложенного Москвой.

Ранее стало известно, что Евросоюз выступает за обсуждение с Россией европейской безопасности в рамках уже существующих форматов. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. По его словам, для этого есть давно действующие документы. Так дипломат отреагировал на инициативу России по закреплению гарантий безопасности.