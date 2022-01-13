Боррель рассказал, от чего зависит запуск «Северного потока — 2»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что функционирование проекта «Северный поток — 2» будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины, передаёт ТАСС. При этом, по его словам, ни Еврокомиссия, ни ЕС не могут запретить его строительство, если это сделано по европейским нормам.

Конечно, он связан с военной ситуацией на Украине, это очевидно. Вы не можете предположить, что мы готовимся ввести санкции с одной стороны в случае агрессии, а с другой — будем открывать инфраструктуру. Но если всё пойдёт хорошо, будет деэскалация и ничего не случится, тогда этот вопрос только в руках регуляторов, — сказал Боррель.

В настоящий момент, по его словам, «Северный поток — 2» закончен и ждёт утверждения регуляторов — немецкого и европейского. Они должны определить, сможет ли газопровод работать внутри системы поставок газа в ЕС. Боррель отметил, что институты Евросоюза не могут запретить строительство инфраструктуры, если она возведена в соответствии с правилами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом увязывание СП-2 с вопросами безопасности Европы. До этого замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что газопровод подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части атлантического сообщества.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт считает, что Германии не стоит смешивать тему «Северного потока — 2», который является чисто экономическим проектом, и ситуацию вокруг Украины. По её словам, украинский конфликт необходимо решить посредством переговоров.