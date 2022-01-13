В ФРГ призвали не связывать «Северный поток — 2» с конфликтом на Украине

Германии не стоит смешивать тему «Северного потока — 2», который является чисто экономическим проектом, и ситуацию вокруг Украины, заявила радиостанции RBB министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. По её словам, украинский конфликт необходимо решить посредством переговоров.

Нам не нужно втягивать [тему «Северного потока — 2»] в этот конфликт, — сказала глава ведомства.

Ранее председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот объяснил задержку запуска «Северного потока — 2». По его словам, простой построенного газопровода объясняется в большей степени экономическими интересами других стран. Рот напомнил, что борьба с российским проектом, в частности, устраивает США, которые имеют планы на европейский газовый рынок, а сам вопрос «Северного потока — 2» вызывает споры «даже среди наших партнёров».

Кандидат технических наук Александр Власов считает, что Германия настроена на запуск газопровода «Северный поток — 2», но ей важна и поддержка Соединённых Штатов, которые выступают против этого проекта. Он также полагает, что газопровод необходим Европе в связи с топливным кризисом, однако задержка сертификации во многом вызвана политическими причинами.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена, поскольку газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. Политик подчеркнула, что правительство ФРГ всегда придерживалось точки зрения, что все энергетические проекты в стране должны отвечать европейским требованиям.