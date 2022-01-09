В МИД ФРГ сообщили о причинах приостановки сертификации СП-2

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена поскольку газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. В интервью газете La Stampa политик подчеркнула, что правительство ФРГ всегда придерживалось точки зрения, что все энергетические проекты в стране должны отвечать европейским требованиям.

Правительство Германии всегда придерживалось точки зрения, что все энергетические проекты в стране должны соответствовать европейским требованиям. Они распространяются и на «Северный поток — 2». Сейчас эти требования не выполнены, поэтому процесс сертификации приостановлен, — сообщила Бербок.

Она добавила, что ситуация вокруг СП-2 носит «геополитический характер». В случае использования энергетической системы как оружия или проявления агрессии на территории Украины, против России будут применены «жёсткие меры», заключила глава внешнеполитического ведомства.

Для начала поставок газа по СП-2 необходимо одобрение немецкого регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Пока сертификация приостановлена, поскольку оператору Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Регулятор предполагает, что решение о сертификации будет принято не ранее второй половины 2022 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток — 2» конец первого полугодия 2022 года. Он отметил, что при желании европейских партнёров поставки могут начаться и раньше. По его словам, Nord Stream 2 AG осуществляет проект в соответствии с европейским законодательством, поэтому любые требования сверх него носят политический характер.