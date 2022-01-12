Названы факторы, от которых зависит Германия по вопросу СП-2

Германия настроена на запуск газопровода «Северный поток — 2», но ей важна и поддержка США, которые против этого проекта, сообщил кандидат технических наук Александр Власов ФБА «Экономика сегодня». Он также считает, что газопровод необходим Европе в связи с топливным кризисом.

В каком-то смысле Германия сейчас находится между двух огней, поскольку ей важен проект «Северный поток — 2», но лишаться поддержки коллективного Запада и США не хочется. Сам Вашингтон никак не помогал ЕС преодолеть газовый кризис, поставляя огромное количество СПГ на азиатские рынки. Противостояние российскому газопроводу вскоре станет камнем преткновения между США и Евросоюзом, потому как ФРГ продолжат делать все возможное для того, чтобы СП-2 начал работу, — сказал Власов.

Он добавил, что с трудом верит в отсутствие политических причин для задержки сертификации «Северного потока — 2». По мнению эксперта, у неё существуют скрытые мотивы.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена, поскольку газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. Политик подчеркнула, что правительство ФРГ всегда придерживалось точки зрения, что все энергетические проекты в стране должны отвечать европейским требованиям.