«Абсурд»: Песков о связи «Северного потока — 2» с вопросами безопасности
Песков назвал абсурдом увязывание «Северного потока — 2» с вопросами безопасности
Анна Акимова
Анна Акимова
13:13, 13 января 2022
Фото: nord-stream2.com
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Увязывание экономического проекта «Северный поток — 2» с вопросами безопасности в Европе противоречит здравому смыслу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о призывах США к санкциям против России, передаёт ТАСС. Ранее замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что СП-2 подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части атлантического сообщества.
«Северный поток» — это вообще коммерческий проект, и увязывание этого потока с вопросами безопасности Европы — это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим — попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное, — сказал Песков.
Накануне заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО назвала СП-2 геополитическим проектом, подрывающим энергетическую и национальную безопасность значительной части атлантического сообщества.
В свою очередь министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подчеркнула, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект, и призвала не смешивать связанные с ним вопросы и ситуацию вокруг Украины. По её словам, украинский конфликт необходимо решить посредством переговоров.