«Абсурд»: Песков о связи «Северного потока — 2» с вопросами безопасности

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На сегодня Россия гораздо лучше подготовлена к новым возможным волнам пандемии коронавируса, нежели это было в самом начале разгула болезни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вакцинация — это единственная эффективная мера для спасения от летального исхода после заражения, передаёт ТАСС.

Главное — всем быть готовыми, и единственное средство, которое спасает от смерти, — надо прямо говорить — это вакцинирование, — сказал он. Песков также отметил, что каждая новая волна имеет...