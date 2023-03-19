Боррель раскрыл детали договоренностей по Косово Боррель: Косово согласилось на переговоры по самоуправлению сербских общин

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Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках договоренностей с Сербией самопровозглашенное Косово обязалось немедленно приступить к переговорам по самоуправлению сербских общин в регионе. Это один из пунктов плана о нормализации отношений, рассказал он на пресс-конференции в Охриде (Северная Македония), сообщает РИА Новости.

Для реализации статьи 7 соглашения Косово обязалось немедленно начать переговоры <...> по установлению конкретного порядка и гарантий для обеспечения надлежащего уровня самостоятельного управления для сербских общин в Косово, — подчеркнул дипломат.

По словам Борреля, итогами переговоров на высшем уровне в Охриде можно признать тот факт, что Сербия и Косово пришли к соглашению по реализации плана о нормализации отношений.

Ранее сообщалось, что члены Североатлантического альянса поддерживают проведение переговоров между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза. Об этом рассказал в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.