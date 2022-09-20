Боррель призвал создать независимый трибунал по Украине

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать независимый трибунал, чтобы «привлечь россиян к ответственности» за действия на Украине. По его словам, которые приводит Politico, Россия и Украина не являются членами Международного уголовного суда, поэтому для них следует найти особую юрисдикцию.

Мы выступаем за то, чтобы россияне понесли ответственность за свои действия, — подчеркнул Боррель.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «Агрессия» по отношению к действиям РФ на Украине, чему мешают некие юридические причины. Он отметил, что партнеры Украины призывают не cоздавать спецтрибунал, поскольку есть МУС, чтобы не создавать ему альтернативы. В то же время Кулеба пожаловался, что партнеры никак не могут решить, что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив, или справедливость, ради которой МУС существует.

В свою очередь, руководитель правовой секции постоянного представительства РФ при международной организации Сергей Леонидченко заявил, что МУС не имеет никакого отношения к правосудию. Он отметил, что этот суд является почти политическим инструментом.