Большой адронный коллайдер остановят из-за проблем с электричеством ЦЕРН остановит Большой адронный коллайдер раньше срока для экономии энергии

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Работу Большого адронного коллайдера остановят на две недели раньше запланированного срока. Причиной остановки в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) назвали кризис на энергетическом рынке. Об этом пишет РИА Новости.

В свете текущего глобального кризиса энергоснабжения и стоимости энергии, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые позволят значительно сократить энергопотребление лаборатории в 2022 и 2023 годах, — говорится в заявлении.

Ежегодная техническая остановка устройства произойдет 28 ноября, на две недели раньше запланированного срока. Кроме того, в 2023 году эксплуатация комплекса будет сокращена на 20%. Планы по экономии энергии ЦЕРН разработал совместно с французской компанией Électricité de France (EDF). также разрабатываются меры по экономии электроэнергии на территории организации, в том числе отключение уличного освещения в ночное время, отсрочка отопления и оптимизация его работы в течение зимнего периода.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер был создан при участии физиков многих стран. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С его помощью было доказано существование бозона Хиггса — это одно из важнейших открытий современной физики.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, а также призвал готовиться к экономическим последствиям украинского и климатического кризисов, включая дефицит продовольствия и технологий. Говоря о конфликте на Украине, французский лидер отметил, что «свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв».