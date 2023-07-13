Болгария допустила передачу Украине до 100 БТР В Болгарии заявили о возможности передать ВСУ около 100 бронемашин со складов МВД

Фото: Jose Antonio Sanchez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

София, Болгария

Власти Болгарии могут передать Киеву почти 100 бронемашин, в основном БТР, со складов министерства внутренних дел, сообщает телеканал bTV со ссылкой на парламентскую инициативу. Идею отправить на Украину технику МВД озвучил депутат от блока ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария») Ивайло Мирчев.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев ранее заявлял, что София не будет помогать Киеву бронетехникой в ущерб своим вооруженным силам. По мнению депутата Мирчева, предложенная инициатива не противоречит позиции властей.

Мы выступаем с инициативой передать Украине бронемашины со складов МВД без ущерба для армейских резервов. Мы вынесем этот проект на рассмотрение парламента. Речь идет примерно о 100 единицах техники, в основном, это БТРы, — сказал депутат.

Он уточнил, что инициативу поддерживают премьер Николай Денков, МВД и министерство обороны, а также парламентские фракции, составляющие большинство в Народном собрании (парламенте).

Мирчев рассказал, что на складах МВД хранится бронетехника, которую коммунистическая партия Болгарии закупала в конце 1980-х годов. Тогда власти проводили в стране политику принудительной ассимиляции мусульманского населения. Технику закупили, но она не использовалась.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Карнобат сгорел оружейный склад, принадлежащий предпринимателю Эмилияну Гебреву. Перед пожаром произошла серия взрывов. Расследованием происшествия занялось агентство национальной безопасности. Известно, что ранее Гебрев продавал военную технику Украине.