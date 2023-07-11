Бойцы отряда «Барс-12» нашли необычные трофеи при зачистке склада ВСУ Бойцы отряда «Барс-12» нашли презервативы и смазку во время зачистки склада ВСУ

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Бойцы отряда «Барс-12» во время зачистки склада Вооруженных сил Украины нашли коробки с гуманитарной помощью, сообщают «Известия». В основном в них находились медикаменты и компоненты для аптечек, однако в некоторых лежали презервативы с интимной смазкой.

В основном здесь медикаменты и компоненты для медицинских аптечек, но самое главное и самое любопытное, но и самое шокирующее из того, что было найдено, — это вот такие коробки с контрацептивами, на которых написано «Гуманитарная помощь» на украинском, — сообщил корреспондент Дмитрий Зименкин.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Николаеве. По словам координатора местного подполья Сергея Лебедева, там находились ракеты западного производства. Ими украинские военные вооружали свои самолеты на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.