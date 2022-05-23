BMW остановит производство в случае эмбарго на российский газ В BMW предупредили об остановке производства в случае прекращения импорта газа из России

Производство BMW в Германии / Фото Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

BMW и весь автомобильный сектор Германии остановит производство в случае прекращения импорта российского газа. Об этом заявил член совета директоров компании Милан Неделькович, передает Reuters. По его словам, 37% потребления голубого топлива в ФРГ приходится именно на автопром. Топ-менеджер добавил, что в настоящее время рассматривается возможность использования альтернативных источников энергии на предприятиях отрасли.

На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится, — отметил Неделькович.

По его словам, BMW изучает возможность инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергию для снижения зависимости от природного газа.

Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ, — сказал топ-менеджер.

Он добавил, что новый завод в Дебрецене (Венгрия) станет первым в мире автомобильным предприятием, работающим полностью без ископаемого топлива.

Тем временем правительство Польши заявило, что разрывает соглашение на поставку российского газа. Такое решение принято властями несмотря на то, что договор прекращает действие в конце года. Об этом заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.