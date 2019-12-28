https://static.news.ru/photo/75ad8fa0-2b3b-11ea-859b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Рост курса украинской гривны по отношения к доллару составил 16,5% за 2019 год. Однако для властей страны такое укрепление национальной валюты стало проблемой, передаёт Bloobmberg.

Доходы государства от экспорта упали, так как бюджет составлялся при условии стоимости одного доллара в 28,2 гривны. В результате страна недополучила $1.6 млрд экспортных доходов, говорится на сайте СМИ.

Сейчас чиновники могут принять решение о приостановке некоторых инфраструктурных проектов для снижения давления на бюджет.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк Украины выпустил в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен, в дизайне которой была использована пиратская версия шрифта Bickham Script, разработчиком которого является россиянка Александра Гофман. Права на него принадлежат компании Adobe.