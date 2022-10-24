Blick: пять россиян просят Швейцарию исключить их из санкционного списка

Фото: Patrick Frischknecht/imagebroker.com/Global Look Press

Пять россиян просят у Швейцарии исключить их из санкционного списка, принятого в отношении России. Власти альпийской республики изучают запросы, сообщает Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR).

Было подано пять заявок, — отмечается в публикации.

Имена россиян, обратившихся с заявлением на исключение из списка, власти Швейцарии не называют.

При этом Blick утверждает, что одним из россиян, обратившихся к властям, является бизнесмен Александр Пумпянский. Он прежде жаловался на заблокированные счета, из-за чего он не может содержать семью, оплачивать аренду автомобиля BMW X7 и ипотеку в Швейцарии.

Ранее сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский отрекся от России и назвал себя украинцем ради отмены киевских санкций. Молодой человек назвал несправедливыми введенные против него ограничения, под которые он попал с отцом. Сын совладельца «Альфа-групп» на чистом английском заявил, что не живет в России с 24 февраля и сейчас находится в Дубае, где снимает квартиру.