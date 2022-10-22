«Я считаю себя украинцем»: сын Фридмана отрекся от России из-за санкций Сын миллиардера Фридмана назвался украинцем ради отмены киевских санкций

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Фридман

Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский отрекся от России и назвал себя украинцем ради отмены киевский санкций. Молодой человек назвал несправедливыми введенные против него ограничения, под которые он попал со своим отцом, о чем и сообщил в своем видеообращении.

Сын совладельца "Альфа-групп"на чистом английском заявил, что не живет в России с 24 февраля и сейчас находится в Дубае, где снимает квартиру.

Как вы видите, я не живу в особняке, потому что я живу по тем средствам, которые у меня есть. Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки бюрократов, — заявил обиженный молодой человек.

Он рассказал, что с первого дня ходил на протесты в поддержку Украины в Лондоне и выступал против спецоперации. Он сообщил, что был крайне удивлен, что Киев не принял его негативную позицию по отношению к действиям России на Украине. Поэтому, заявил сын олигарха, он считает, что решение о введении против него санкций должно быть отменено.

Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня в Украине родные, и я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не смогу делать это. Я считаю, что это настолько несправедливо и нечестно, насколько это вообще возможно, и я надеюсь, что мир меня услышит, — заявил молодой человек.

Ранее СНБО Украины одобрил санкционный список, в который попали первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен и другие. Под санкции также подпали семья президента РФ Владимира Путина и ключевые российские политики, олигархи.