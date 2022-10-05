СНБО Украины одобрил санкции против Кириенко, Пригожина и Дерипаски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, бизнесмены Евгений Пригожин, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники. Отмечается, санкционный список был одобрен 30 сентября.

По данным издания, под санкции подпали семья президента РФ Владимира Путина и другие ключевые российские политики, олигархи. Санкции были также введены в отношении украинского политика Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, в санкционный список попали артисты, имеющие украинское гражданство, — Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова, Регина Тодоренко. Под санкциями также оказались врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, экс-депутат Рады Илья Кива, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд по количеству личных санкций, введенных в отношении человека в мире. Соответствующий сертификат ему вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко в ходе торжественного мероприятия ко Дню города Грозного.