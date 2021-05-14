Биограф Елизаветы II: королева доверяла только трём людям

https://static.news.ru/photo/45556e48-b6b0-11eb-b28f-96000091f725_660.jpg Фото: Massimiliano Migliorato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Елизавета II в своей жизни доверяла только трём людям: младшей сестре принцессе Маргарет, своей матери Елизавете и мужу, принцу Филиппу, утверждает королевский биограф Мэтью Деннисон. Теперь все они мертвы, пишет Mirror.

По словам придворного биографа, её Величество разделяла с этими тремя людьми больше секретов и имела более тесную связь, чем с любым из своих детей или друзей.

Елизавета II потеряла принцессу Маргарет и мать в течение 1,5 месяца в 2002 году, а Филипп умер 9 апреля 2021 года.

После смерти королевы-матери и принцессы Маргарет в 2002 году Филипп был единственным, с кем королева была столь близка. С его потерей она, возможно, более одинока, чем когда-либо за свою долгую жизнь, — отметил Деннисон.

Тем не менее у монаршей особы остались хорошие друзья: например, её фрейлина, сопровождавшая королеву на похоронах Филиппа. Она оказывает неоценимую эмоциональную поддержку.

Принцесса Анна и супруга принца Эдварда, графиня Уэссекская Софи первыми посетили Елизавету II после похорон мужа. Они гуляли с ней в Виндзоре в сопровождении двух её новых щенков корги.

Дворцовые помощники королевы Великобритании Елизаветы II призвали герцога и герцогиню Сассекских отказаться от своих титулов после последнего «позорного нападения» принца Гарри на королевскую семью. Они резко осудили продолжающиеся нападения пары на членов семьи.