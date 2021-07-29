Без локдауна: почему четвёртая волна пандемии не страшна Европе

Европу накрыла четвёртая волна пандемии, но лидеры ЕС и Великобритании не спешат вводить ограничения. Причина в высоком уровне вакцинации: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях отчиталась о том, что хотя бы одну дозу прививки получили 70% взрослого населения союза. Однако европейские эпидемиологи призывают не расслабляться: для более заразного «дельта»-варианта коронавируса порог коллективного иммунитета составляет 85–95%.

Количество заражённых в июле побило осенние рекорды в Великобритании и Нидерландах. Страдают от высокой заболеваемости и страны, в которых европейцы предпочитают отдыхать летом: Испания, Греция и Франция. Между тем в Великобритании 19 июля отменили все связанные с коронавирусом ограничения, а в Нидерландах продолжают действовать лишь запреты на массовые собрания и ночные клубы.

Теперь в Европе обращают внимание не на количество заболевших, а на число госпитализаций. Именно по нагрузке на систему здравоохранения впредь будут определять необходимость локдауна. Так как вакцинация позволяет либо не заразиться коронавирусом, либо перенести его легче, всё меньше европейцев ложатся из-за него в больницы. Уровень смертности также держится на относительно низком уровне.

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Однако нельзя сказать, что европейцы наконец-то почувствовали свободу. В Великобритании власти решили сохранить правило, обязывающее человека, находившегося в близком контакте с заражённым, самоизолироваться на 10 дней. Отслеживание ведётся через специальное приложение, которое определяет близость к инфицированному через Bluetooth и сбор данных пользователей. Из-за этого страну накрыло то, что местные жители окрестили «пингдемией» — из-за характерного звука, который издаёт приложение.

Большое количество случаев привело к тому, что на карантине оказалось слишком много людей и даже сам премьер-министр Борис Джонсон. Глава правительства, правда, попытался избежать этой участи, заявив, что примет участие в пилотной схеме по замене карантина ежедневным тестированием. Но общественное недовольство всё же вынудило его перейти на работу из дома.

Далеко не все британцы могут без ущерба для работы последовать примеру Джонсона. Из-за тысяч людей на самоизоляции, в частности, были нарушены поставки продовольствия и полки некоторых магазинов почти опустели. Осознав ошибку, правительство разрешило не отправляться на карантин сотрудникам цепочек поставок продовольствия.

Президент Франции Эммануэль Макрон избрал другой путь. На растущие случаи варианта «дельта» французское правительство ответило обязательной вакцинацией медицинских работников и закрытием доступа в кафе и рестораны без справки о прививке.

Vincent Isore via www.imago-images.de/Global Look Press

Эпидемиологи согласны скорее с Макроном, чем с Джонсоном. Они предупреждают, что высокий уровень вакцинации в Европе не означает, что пандемия побеждена. Коронавирус продолжает распространяться и мутировать, что в теории может привести к появлению варианта, устойчивого к вакцинам.

Европа находится в довольно опасном положении, — считает эпидемиолог из Оксфордского университета Кристофер Дай. — Мы достигли большого успеха в вакцинации. Но её уровень ещё недостаточно высок для того, чтобы предотвратить заражение и смерть многих людей.

Специалисты прогнозируют, что к концу лета вариант «дельта» будет отвечать за 90% случаев в Европе. И если раньше они надеялись, что коллективного иммунитета удастся достичь при 60% привитых и заболевших, то теперь этот порог сдвинут на 85–95%. При этом некоторые страны союза явно отстают от других, несмотря на то, что Еврокомиссия предоставила всем равные возможности по закупке препаратов. Так, в Болгарии привиты хотя бы одной дозой лишь 18,5%, а в Румынии — 31%. Местное руководство объясняет это тем, что в Восточной Европе в целом меньше доверяют вакцинам. В попытке повысить уровень доверия правительство Болгарии создало специальный чат-бот, отвечающий на вопросы о вакцинации.

Но и в странах, где свои дозы препаратов уже получили больше половины граждан, темпы прививочной кампании снижаются. Немецкий бундестаг обсуждает возможность ввести обязательную вакцинацию вслед за Францией, но мнения парламентариев всё ещё разделены.