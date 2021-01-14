Берлускони вернулся домой после госпитализации в Монако

https://static.news.ru/photo/334f03ee-5733-11eb-b069-fa163e074e61_660.jpg Сильвио Берлускони Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из больницы в Монако, следует из сообщения партии «Вперёд, Италия».

Как сообщается, политик уже вернулся домой. Сейчас он находится под опекой своей дочери Марины, которая проживает под Ниццей, передаёт РИА Новости.

14 января Берлускони заявил, что его госпитализация носила вынужденный характер. Политику было необходимо пройти медицинское обследование. Бывший премьер-министр Италии заверил, что чувствует себя хорошо и ничуть не волнуется за своё здоровье.

Осенью 2020 года 84-летний экс-премьер переболел коронавирусной инфекцией. В течение двух недель он находился в больнице с двусторонней пневмонией. По словам самого Берлускони, он чувствовал себя так плохо, что опасался за свою жизнь. Он также назвал болезнь «адской».

В Милане и ещё нескольких итальянских городах ещё идут суды по делу об использовании Берлускони услуг несовершеннолетних проституток. Бывшего премьера в 2014 году оправдали, однако затем в деле открылись новые обстоятельства — следствие считает, что некоторые свидетельницы могли дать ложные показания.

В настоящее время судебные процессы проходят по местам жительства подозреваемых в лжесвидетельстве. Как передавал NEWS.ru, одно из заседаний, на котором должен был присутствовать Берлускони, отменили из-за коронавируса у политика.