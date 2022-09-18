Берлускони: Европа должна стать военной державой мирового класса

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что для того, чтобы Евросоюз (ЕС) мог противостоять угрозам извне, ему необходимо многократно нарастить военный потенциал. Политик добавил, что основная угроза исходит от коммунистического режима и государств, в которых эта идеология получила широкое распространение. Он привел в пример Китай, который, по мнению Берлускони, представляет опасность на экономическом, политическом и военном уровнях, пишут «Известия».

Если Европа хочет защитить себя от возможных будущих нападений, она должна стать военной державой мирового класса, — рассказал Берлускони.

Он отметил, что для создания общего рубежа внешней обороны следует скоординировать военный потенциал всех стран.

Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар ранее назвали судьбоносным заявление президента России Владимира Путина об ускользающей гегемонии Запада. Речь идет о высказывании Путина, который указал на попытки Запада сохранить свой авторитет в мире с помощью политики сдерживания любых альтернативных путей развития.

Эксперты отметили, что противостояние Москвы и западных стран может привести к непредсказуемым последствиям. Они также охарактеризовали действия России первой серьезной проверкой прочности глобальной большой коалиции. По мнению Кевехази и Богар, Запад предпринимает провальную попытку организовать человечество в универсальную цивилизацию.