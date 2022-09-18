В Венгрии заявление Путина назвали судьбоносным для Запада Венгерские политологи Кевехази и Богар назвали заявление Путина судьбоносным для Запада

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/Global Look Press

Владимир Путин

Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар назвали судьбоносным заявление президента России Владимира Путина об ускользающей гегемонии Запада. Речь идет о высказывании Путина, который указал на попытки Запада сохранить свой авторитет в мире с помощью политики сдерживания любых альтернативных путей развития. Эксперты отметили, что противостояние Москвы и западных стран может привести к непредсказуемым последствиям, пишет «ПолитРоссия».

Заявление президента свидетельствует о том, что в мире идет борьба с Западом, которая имеет судьбоносное значение для всего глобального сообщества, — рассказали политологи.

Они также охарактеризовали действия России первой серьезной проверкой прочности глобальной большой коалиции. По мнению Кевехази и Богар, Запад предпринимает провальную попытку организовать человечество в универсальную цивилизацию.

Укрепление сотрудничества между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным может навсегда навредить отношениям Китая с Европой и США, написало ранее немецкое издание Handelsblatt. Автор материала обратился к китайскому лидеру с предостережением, что отказ от западных рынков негативно скажется на экономике страны.

Отмечается, что европейский и американские рынки продолжают играть важную роль для Пекина. Отношения между Китаем и США испортились после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.