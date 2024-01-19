«Берет страх»: уклонист о мнении украинцев по снижению возраста призыва NRK: украинцы обеспокоены и испуганы снижением призывного возраста

Фото: МО Украины

Все украинцы крайне обеспокоены снижением призывного возраста, признался уклонист, назвавший себя Сергеем в беседе с порталом NRK. По словам мужчины, его «берет страх» лишь от одной мысли оказаться на передовой. Все это очень давит на психику, добавил он.

Берет страх от одной лишь мысли, что я окажусь на передовой <...> Меня это беспокоит? Да. Это беспокоит всех, — рассказал украинец.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни один гражданин страны не может «просто дышать воздухом», пока государство находится в условиях конфликта. По его словам, все украинцы должны работать либо в тылу, либо на фронте.

Министерство юстиции страны ранее подготовило законопроект, который позволит набирать в Вооруженные силы Украины осужденных граждан. По словам замминистра ведомства Елены Высоцкой, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто уже вышел на свободу. Законопроект будет принят в январе или феврале. Высоцкая добавила, что для депутатов соответствующая инициатива оказалась «очень дискуссионной».