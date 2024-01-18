«Либо работаешь, либо воюешь»: Зеленский запретил украинцам «просто дышать» Зеленский: украинцы не могут «просто дышать воздухом» в условиях конфликта

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Ни один украинец не может позволить себе «просто дышать воздухом», заявил президент страны Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, пока страна находится в состоянии конфликта, ее граждане должны работать либо в тылу, либо на фронте, передает РИА Новости.

Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт, — констатировал Зеленский.

Режим военного положения и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине в феврале 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну, а повестки начали вручать, в том числе, на улицах и кафе.

Ранее стало известно, что украинские врачи начали требовать от мужчин призывного возраста справки из военкомата перед госпитализацией. В частности, такие жалобы поступали от жителей Харькова и Ивано-Франковска. В случае отсутствия справки от военкомата мужчинам могут отказать в лечении.

Украинцы призывного возраста, желающие уклониться от мобилизации, начали посещать частные клиники. Согласно статистическим данным, нагрузка на такие учреждения выросла примерно на 30% с осени 2023 года.