Украинские врачи начали требовать от пациентов-мужчин справки из военкомата

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские врачи требуют от мужчин призывного возраста справки из военкомата перед госпитализацией, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявления жителей ряда регионов республики. В частности, такие сообщения поступали от жителей Харькова и Ивано-Франковска. В случае отсутствия справки от военкомата мужчинам могут отказать в лечении.

Источники издания утверждают, что справки из территориального центра комплектования и социальной поддержки (украинский аналог военкоматов) все чаще появляются в списках документов для госпитализации. Данное требование распространяется исключительно на мужчин призывного возраста. По словам сотрудницы одного из харьковских центров по оказанию административных услуг, соответствующие требования начали поступать несколько месяцев назад.

Украинцы призывного возраста, желающие уклониться от мобилизации, начали посещать частные клиники, чтобы не приносить справки из военкомата в государственные учреждения. Согласно статистическим данным, нагрузка на такие учреждения выросла примерно на 30% с осени 2023 года.

Политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что жителей Украины ждет наиболее жесткая волна всеобщей мобилизации. По его словам, это произойдет после принятия нового законопроекта. Эксперт считает, что украинцев будут призывать вплоть до окончания СВО или до масштабных акций протеста в Киеве.