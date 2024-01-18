На Украине решили мобилизовать осужденных Минюст Украины подготовил изменения к законам о мобилизации осужденных

Фото: МО Украины

Министерство юстиции Украины подготовило законодательные изменения, которые позволят осужденным вступить в ряды вооруженных сил страны, сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая. По ее словам, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто уже вышел на свободу, передает издание «Страна».

Возможно, сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например, в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем или были осуждены за отдельные преступления, — пояснила Высоцкая.

Законопроект, по ее словам, будет принят в январе или феврале. Высоцкая добавила, что эти предложения «очень дискуссионные».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни один украинец в настоящий момент не может позволить себе «просто дышать воздухом». По его словам, пока страна находится в состоянии конфликта, ее граждане должны работать либо в тылу, либо на фронте.

До этого стало известно, что украинские врачи начали требовать от мужчин призывного возраста справки из военкомата перед госпитализацией. В частности, такие жалобы поступали от жителей Харькова и Ивано-Франковска. В случае отсутствия справки от военкомата мужчинам угрожают отказать в лечении.