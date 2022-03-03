Басурин: боевики нацбатальонов не выпускают из Мариуполя мирных жителей

Боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) не позволяют мирным жителям покинуть Мариуполь. Город становится похожим на концлагерь, заявил в эфире телеканала «Россия 24» замначальника управления Нармилиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Тот гуманитарный коридор, который мы открывали для того, чтобы вышло гражданское население, «Азов» и правосеки («Правый сектор». — NEWS.ru) людей не пускают, наоборот, их задерживают, — сказал он.

Басурин добавил, что более 60 мирных граждан, половину из которых составляют дети и женщины, боевики удерживают в подвале одной из школ. При этом здание образовательного учреждения заминировано.

Он отметил, что в Мариуполе большая проблема с водой и электроэнергией. Гуманитарная ситуация в городе ухудшается, а присутствие украинских военных делает его похожим на концлагерь.

Басурин также рассказал, что силы ДНР заканчивают операцию по зачистке города Волноваха. Она продвигается тяжело из-за того, что противник при отступлении «минировал всё, что видел». Несмотря на это, в ближайшее время населённый пункт полностью перейдёт под контроль ДНР.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков порекомендовал российским военным не штурмовать Мариуполь. По его мнению, это может привести к большим потерям среди населения, поскольку украинские военные специально не выпускают людей из города. Он посоветовал блокировать город и направить войска на развитие наступления на других участках.