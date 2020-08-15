Балтийские страны обратятся к вещателям Европы из-за гостелевидения РБ

https://static.news.ru/photo/be468e0c-defe-11ea-91f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Belteleradiocompany/facebook.com

Национальные вещатели балтийских стран планируют обратиться в Европейский вещательный союз (ЕВС) по поводу продолжения членства в организации Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии на фоне сообщений о жестоком обращении с задержанными в этой стране после состоявшихся выборов, заявила гендиректор гостелерадио Литвы LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене.

Трансляторы стран Балтии в рамках общей инициативы договорились направить в Европейский телерадиовещательный союз обращение по поводу членства в организации общественного (хотя правильнее сказать — государственного) транслятора Белоруссии, оценки его поведения в условиях происходящих в стране событий, — сообщила Гарбачяускайте-Будрене, передаёт LRT.

По её словам, протестующих в Белоруссии избивают на улицах и мучают в камерах, в то время как гостелевидение республики как бы не замечает этого. Гендиректор гостелерадио Литвы также отметила, что власти страны не выдают аккредитацию литовским журналистам.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавших в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие, писал NEWS.ru.