Австро-Венгерская империя против Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и президент Украины Владимир Зеленский

Президент Хорватии Зоран Миланович продолжает жечь глаголом сердца соотечественников. Он уже отказался посылать оружие Украине и обучать на своей территории укробоевиков. Теперь он выражает уверенность в том, что Крым уже никогда не станет украинским. И тем более нельзя одержать победу в классической войне над Россией — крупнейшей ядерной державой. Можно, конечно, предположить, что скоро у господина президента новые выборы. И таким фрондированием он надеется завоевать голоса левых и сторонников большей национальной суверенности.

Может, и так. Политический пиар — дело тонкое, иногда на грани риска. Но вот что удивительно: близкие позиции занимает Венгрия, открестившаяся от любых венных поставок на Украину и переживающая за своих закарпатских соотечественников, и Австрия, которая и в отношении конфликта на Украине предпочла оставаться традиционно нейтральной. Венгерский премьер Виктор Орбан не скрывает, что считает Украину фактически «ничейной землей», мало чем отличающейся от Афганистана.

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press Виктор Орбан

Конечно, это может быть простым совпадением, но все три государства (два натовских и одно все еще нейтральное) некогда входили в мощную Австро-Венгерскую империю, которая, как и Российская империя, развалилась в результате Первой мировой войны. Не исключено, что у всех стран с общим прошлым сохраняется и общность геополитических взглядов и оценок. А главное — страх перед масштабным военным конфликтом в Старом Свете с непредсказуемыми последствиями.

Конечно, эпоха другая, но объективны и разочарования малых сих, столкнувшихся со стремительно изменяющейся реальностью. Ясно, что Хорватия с Венгрией вступали в Североатлантический блок не для того, чтобы впутываться в войну, далекую от их собственных, пусть и скромных, интересов. Тем более — в конфликт с великой ядерной державой. Для них вступление в НАТО было ритуалом принесения присяги верности коллективному Западу в обмен на весомые экономические привилегии. В частности, они получили вступление в Европейский союз, доступ к субсидиям из общеевропейского бюджета (а на деле от старших партнеров) и общие гарантии безопасности, позволявшие самим экономить на военных бюджетах.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Зоран Миланович

После начала нашей СВО европейский расклад стал кардинально меняться. Это не скромный конфликт с Сербией, от которого Хорватия как новая европейская гиена только выиграла. Это конфликт, ответственности за участие в котором в случае его дальнего обострения не избежит ни одна натовская страна. Тем более на Украине уже неоднократно были замечены хорватские наемники, духовные дети усташей, в чем-то родственных бандеровцам. А значит, так или иначе, но эта балканская страна уже де-факто воюет против России.

Не надо иллюзий относительно того, что в момент очередного натовского голосования кто-то бросит вызов монолитности блока под американским управлением. И не от большой любви к России зародилась такая местечковая фронда. Тем более что тот же Миланович был горячим сторонником скорейшей натовской интеграции Хорватии. Но для Австрии и Венгрии критичны российские поставки дешевых и трудноступных углеводородов. Важны они и для Хорватии. Но Загреб крайне обеспокоен тем, что как прежде в Европе уже не будет. А натовская неудача грозит большой ревизией ситуации на Балканах.

На днях встретившиеся министры обороны Венгрии и Австрии высказались в пользу создания общеевропейской армии. Идея эта уж с солидной бородой, но к ней постоянно возвращаются, когда надо хоть как-то обозначить образ более приемлемого будущего.

Да и тот факт, что Австрия высылает четырех наших дипломатов, говорит только о необходимости для малых европейцев поддерживать некий баланс лояльности в отношении политики старших партнеров. Этакая умеренная жертва на алтарь борьбы Россией.