Президент Хорватии Зоран Миланович продолжает жечь глаголом сердца соотечественников. Он уже отказался посылать оружие Украине и обучать на своей территории укробоевиков. Теперь он выражает уверенность в том, что Крым уже никогда не станет украинским. И тем более нельзя одержать победу в классической войне над Россией — крупнейшей ядерной державой. Можно, конечно, предположить, что скоро у господина президента новые выборы. И таким фрондированием он надеется завоевать голоса левых и сторонников большей национальной суверенности.
Может, и так. Политический пиар — дело тонкое, иногда на грани риска. Но вот что удивительно: близкие позиции занимает Венгрия, открестившаяся от любых венных поставок на Украину и переживающая за своих закарпатских соотечественников, и Австрия, которая и в отношении конфликта на Украине предпочла оставаться традиционно нейтральной. Венгерский премьер Виктор Орбан не скрывает, что считает Украину фактически «ничейной землей», мало чем отличающейся от Афганистана.
Конечно, это может быть простым совпадением, но все три государства (два натовских и одно все еще нейтральное) некогда входили в мощную Австро-Венгерскую империю, которая, как и Российская империя, развалилась в результате Первой мировой войны. Не исключено, что у всех стран с общим прошлым сохраняется и общность геополитических взглядов и оценок. А главное — страх перед масштабным военным конфликтом в Старом Свете с непредсказуемыми последствиями.
Конечно, эпоха другая, но объективны и разочарования малых сих, столкнувшихся со стремительно изменяющейся реальностью. Ясно, что Хорватия с Венгрией вступали в Североатлантический блок не для того, чтобы впутываться в войну, далекую от их собственных, пусть и скромных, интересов. Тем более — в конфликт с великой ядерной державой. Для них вступление в НАТО было ритуалом принесения присяги верности коллективному Западу в обмен на весомые экономические привилегии. В частности, они получили вступление в Европейский союз, доступ к субсидиям из общеевропейского бюджета (а на деле от старших партнеров) и общие гарантии безопасности, позволявшие самим экономить на военных бюджетах.
После начала нашей СВО европейский расклад стал кардинально меняться. Это не скромный конфликт с Сербией, от которого Хорватия как новая европейская гиена только выиграла. Это конфликт, ответственности за участие в котором в случае его дальнего обострения не избежит ни одна натовская страна. Тем более на Украине уже неоднократно были замечены хорватские наемники, духовные дети усташей, в чем-то родственных бандеровцам. А значит, так или иначе, но эта балканская страна уже де-факто воюет против России.
Не надо иллюзий относительно того, что в момент очередного натовского голосования кто-то бросит вызов монолитности блока под американским управлением. И не от большой любви к России зародилась такая местечковая фронда. Тем более что тот же Миланович был горячим сторонником скорейшей натовской интеграции Хорватии. Но для Австрии и Венгрии критичны российские поставки дешевых и трудноступных углеводородов. Важны они и для Хорватии. Но Загреб крайне обеспокоен тем, что как прежде в Европе уже не будет. А натовская неудача грозит большой ревизией ситуации на Балканах.
На днях встретившиеся министры обороны Венгрии и Австрии высказались в пользу создания общеевропейской армии. Идея эта уж с солидной бородой, но к ней постоянно возвращаются, когда надо хоть как-то обозначить образ более приемлемого будущего.
Да и тот факт, что Австрия высылает четырех наших дипломатов, говорит только о необходимости для малых европейцев поддерживать некий баланс лояльности в отношении политики старших партнеров. Этакая умеренная жертва на алтарь борьбы Россией.