https://static.news.ru/photo/c1e9a6ae-71a1-11ea-975b-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинцам не следует опасаться государственного переворота. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, у страны «хороший президент, и премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек». Глава МВД назвал идиотами тех, кто предполагает, что он метит в кресло главы государства.

Не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа, — пообещал Аваков в интервью изданию «Бабель».

Аваков был назначен министром внутренних дел в феврале 2014 года. После прихода к власти Владимира Зеленского он сохранил свою должность и продолжил работу даже после отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, Аваков предрёк Украине голод. По его словам, многие граждане страны живут от зарплаты до зарплаты. В связи с этим они в скором времени могут остаться без средств к существованию.