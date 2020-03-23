Многие украинцы живут от зарплаты до зарплаты. В связи с этим они в скором времени могут остаться без средств к существованию из-за коронавируса. Об этом заявил глава МВД страны Арсен Аваков.
Министр пояснил, что карантинные меры приводят к закрытию многих мелких компаний, оставляя людей без заработка. По этой причине населению страны грозит реальный голод.
Пройдёт месяц, и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства... Это, увы, факт, который нельзя не учитывать, — написал Аваков в Facebook.
По мнению министра, исправить ситуацию поможет реализация ряда мер, в числе которых введение специальных выплат из госбюджета в качестве кризисного обеспечения по вынужденной безработице, льготы по коммунальным платежам, запрет на увольнение и отправку в вынужденные отпуска работников бюджетных предприятий.
Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом на Украине составляет 41. Жертвами заболевания стали три человека.
В мире количество случаев заражения составляет 343,7 тысячи. Выздоровели 97,3 тысячи человек, скончались 14,7 тысячи. В России число заразившихся составляет 438, выздоровевших — 18.
Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве из-за коронавируса полностью прекратил работу общественный транспорт. Власти готовы ввести на территории страны режим чрезвычайного положения в случае ухудшения ситуации.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен