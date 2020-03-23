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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Германии, по данным на 23 марта 2020 года, достигло 22 672. Умерли 86 человек, рассказали сотрудники Института Роберта Коха. 22 марта в списках инфицированных значились 18,6 тысячи пациентов.

Больше всего заражённых в Северном Рейне — Вестфалии (5615), Баварии (4892), Баден-Вюртемберге (3811). В Берлине зафиксировано 1077 случаев, передаёт ведомство. По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек,...