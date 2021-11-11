Ассанж получил разрешение жениться в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис получили разрешение пожениться в тюрьме строгого режима «Белмарш» в Лондоне. Об этом сообщает ВВС.

Как рассказал журналистам представитель тюремной службы, заявление Ассанжа было рассмотрено начальником тюрьмы «обычным способом, как и для любого другого заключённого».

Я надеюсь, что больше не будет помех нашему браку, — прокомментировала новость Стелла Моррис.

Ассанж и Моррис ранее подали в суд на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба, который якобы не позволял паре пожениться. Рааба обвинили в злоупотреблении властью, несправедливом поведении и нарушении прав человека.

Джулиан Ассанж и Стелла Моррис обручены пять лет, у пары есть двое детей. Женщина заявила, что брачная церемония не будет иметь юридических последствий для возможной экстрадиции Ассанжа из Великобритании. Сама Моррис является уроженкой Южной Африки, но имеет вид на жительство в Великобритании, где прожила 20 лет. Дети пары — граждане Великобритании.

Джулиан Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа прав на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.

США обвиняют Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация президента Байдена сообщала, что намерена добиваться экстрадиции Ассанжа.