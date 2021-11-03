Ассанж судится с главой Минюста Британии из-за запрета на женитьбу

Создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж совместно с невестой Стеллой Моррис подали иск против главы Минюста Великобритании Доминика Рааба. Причиной стал негласный запрет на их женитьбу, который, по мнению пары, придуман властями страны из-за политической войны США. Ещё один иск был направлен против начальницы тюрьмы строгого режима Белмарш, где содержится основатель WikiLeaks и разоблачитель скандальной информации, сообщает Daily Mail.

Свадьба была бы моментом счастья, чем-то нормальным в безумных обстоятельствах. Джулиану нужны вещи, за которые можно держаться, потому что повседневная жизнь для него в Белмарше — это борьба, — рассказала изданию Моррис.

По словам невесты, пара добивается разрешения на проведение свадьбы уже полгода — с мая месяца. Однако все запросы их игнорируются, ответов на них они так и не получили.

Как семейная пара Ассанж и Моррис проживают около пяти лет, у них также растёт двое общих детей.

Ранее стало известно, что США заверили Великобританию в том, что Джулиан Ассанж не будет подвергаться «особым административным мерам» в ходе предварительного слушания его дела, а также и после вынесения приговора в случае его экстрадиции из Великобритании. Его не поместят в колонию максимально строгого режима в Колорадо, «если он не совершит новых проступков».

В 2010 году власти Швеции обвинили Ассанжа в изнасиловании. С 2012-го он скрывался в посольстве Эквадора, власти которого пообещали ему политическое убежище. В 2019 году руководство республики дало добро на арест Ассанжа, и он был задержан британской полицией.

США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в Соединённые Штаты Америки ему грозит тюремный срок до 175 лет. Также есть риск, что основателя WikiLeaks приговорят к смертной казни.

Ранее сообщалось, что один из ключевых свидетелей обвинения по делу против Ассанжа Сигурдур Тордарсон был заключён под стражу в Исландии. Он находится в самой охраняемой тюрьме Литла Храун.