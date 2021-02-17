Американский посол назвал оружие против российского газа

https://static.news.ru/photo/af598b60-7189-11eb-8674-96000091f725_660.jpg Фото: Газпром

Посол США в Греции Джеффри Пайетт рассказал, что у Европы есть несколько способов снизить зависимость от российского газа. Также он заявил, что новый президент США Джо Байден будет и дальше работать над «углублением стратегических отношений» с Афинами, в том числе по вопросу энергетики.

Мы много раз говорили о том, насколько важной стала роль Греции как движущей силы энергетической безопасности и энергетической диверсификации в Юго-Восточной Европе, — подчеркнул дипломат.

Он перечислил основные способы обойтись без российского газа: это и трубопровод TAP (Трансадриатический газопровод), и трубопровод IGB с Болгарией, и плавучая установка регазификации в Александруполисе, и, наконец, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией, пишет РИА Новости.

Все эти проекты работали и во время пандемии. Они помогут в дальнейшем «изменить энергетическую карту Европы», подчеркнул Пайетт.

Все эти меры мы будем продолжать поддерживать, — отметил он.

После возврата США в Парижское соглашение по климату у Афин и Вашингтона есть «фантастические перспективы» для более глубокого сотрудничества в области «зелёной» энергии, также подчеркнул дипломат.

В начале февраля судно «Фортуна» остановило все работы по укладке «Северного потока — 2», писал NEWS.ru. Работы были прекращены из-за погодных условий и сильного шторма. Задача — завершить укладку газопровода до конца 2021 года