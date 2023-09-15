Figaro: «Аль-Каида» пригрозила Швеции и Франции атаками

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Террористическая группировка «Аль-Каида» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) пригрозила атаками против шведских и французских ведомств после акций по сожжению Корана в Швеции, сообщает Figaro. Эксперт специализирующегося на терроризме аналитического центра утверждает, что риски терактов во Франции также повышаются ввиду запрета во Франции ношения мусульманской одежды абайи.

«Аль-Каида на Аравийском полуострове» пригрозила атаковать «министерство» в Париже и уничтожить «шведское посольство», — пишет Figaro.

В материале газеты подчеркивается, что именно «Аль-Каида на Аравийском полуострове» взяла на себя ответственность за теракт в редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны не будут вводить официальный запрет на сожжение Корана и других религиозных книг. По его словам, для принятия подобных мер потребуется внести изменения в конституцию королевства.

До этого полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около здания городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. В полиции сослались на постановление суда, который отменил введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.