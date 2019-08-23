Сотни заключённых проходят подготовку у инструкторов НАТО для того, чтобы участвовать в диверсиях на юго-востоке Украины. Об этом в своих показаниях рассказал задержанный в самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) агент украинской Службы безопасности (СБУ).
Его слова приводит Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР, которое ранее заявило о задержании агента СБУ Егора Гетьмана.
По словам Гетьмана, он был заброшен в ЛНР во время обмена пленными, чтобы заниматься разведывательно-диверсионной деятельностью, передаёт
При этом он утверждает, что его готовили инструкторы из США, Польши и Канады.
Под легендой политзаключённого он находился в исправительной колонии № 40 города Дрогобыч Львовской области, откуда несколько раз в неделю его и ещё сотню заключённых конспиративно вывозили на Яворовский полигон для прохождения обучения, — сообщили в МГБ ЛНР.
Гетьман рассказал, что в течение полугода он овладевал навыками огневой, физической, тактической и боевой подготовки.
Особое внимание уделялось диверсионно-подрывному делу, ведению боя в составе разведывательно-диверсионных групп, а также топографии с использованием карты ЛНР, рассказали в ведомстве самопровозглашённой республики.
Ранее News.ru писал, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям приступила к демонтажу укреплений на контрольно-пропускном пункте у моста в Станице Луганской.