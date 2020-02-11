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Следователи разыскивают жительницу села Дрокино Красноярского края и её дочь. Женщина выкрала ребёнка из детского сада и скрылась.

Согласно решению суда, малышка должна жить с отцом, передаёт «МК-Красноярск». Однако мать просто забрала семилетнюю девочку и уехала с ней.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета занимаются поиском пропавших и просят всех, кто знает их местонахождение, сообщить об этом.

Как ранее писал NEWS.ru, в Калининграде женщина попросила забрать у неё несовершеннолетних детей. Она сообщила, что морально истощена и хотела нанести себе повреждения, поэтому попросила забрать её несовершеннолетних детей.