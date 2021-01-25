Взрыв произошёл в жилом доме под Баку

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Взрыв произошёл в жилом доме в пригороде Баку. Под завалами строения могут быть люди, сообщили в МЧС Азербайджана.

Спасатели вытащили из-под завалов двух человек — женщину и ребёнка. Поисково-спасательные работы продолжаются. Предполагается, что под завалами ещё есть люди, — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что причины ЧП в настоящий момент неизвестны. Инцидент произошёл в городе Хырдалан Абшеронского района.

По словам очевидцев, после взрыва в здании начался пожар. Ударной волной выбило стёкла квартир в находящихся рядом многоэтажках, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами взрыва газовой трубы в Китае стали три человека. Инцидент произошёл в городе Далянь в северо-восточной китайской провинции Ляонин рядом с одним из жилых комплексов в городском районе Цзиньчжоу.

Взрыв прогремел рано утром и привёл к повреждению и возгоранию ряда транспортных средств. Один из горевших автомобилей взорвался в то время, когда пожарные пытались потушить огонь.