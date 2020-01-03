https://static.news.ru/photo/a80d7cc4-2dfe-11ea-ac46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщина-пешеход погибла под колёсами легкового автомобиля. Инцидент произошёл на 26-м километре Санкт-Петербургского южного полукольца.

Водитель автомобиля Ford не успел затормозить и наехал на женщину, пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, сообщают «Невские новости» со ссылкой источник в правоохранительных органах. Это произошло в тёмное время суток, вечером 2 января.

Пострадавшая скончалась от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате ДТП под Уфой три человека получили травмы и были доставлены в больницу.