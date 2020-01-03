Женщина-пешеход погибла под колёсами легкового автомобиля. Инцидент произошёл на 26-м километре Санкт-Петербургского южного полукольца.
Водитель автомобиля Ford не успел затормозить и наехал на женщину, пересекавшую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода,
Пострадавшая скончалась от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что в результате ДТП под Уфой три человека получили травмы и были доставлены в больницу.
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