https://static.news.ru/photo/3a339370-c5bf-11e9-8658-fa163e074e61_660.jpg Фото: dvinaland.ru

Органам власти Архангельской области ничего не известно о повторном взрыве во время испытаний на полигоне под Северодвинском 8 августа.

Источник из органов власти региона сообщил ТАСС , что у властей нет никакой информации о втором взрыве 8 августа в Нёноксе. В пятницу, 23 августа ЧП на полигоне также прокомментировал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он заявил, что российские и зарубежные станции не зафиксировали повышения радиационного фона после взрыва на военном полигоне.

Информацию о том, что за первым взрывом на полигоне 8 августа последовал второй, ранее распространили зарубежные СМИ со ссылкой на норвежское независимое агентство по мониторингу сейсмических явлений NORSAR.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что президент получает объективную и достоверную информацию по всем последствиям ЧП в Архангельской области, писал News.ru.