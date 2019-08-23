https://static.news.ru/photo/7c43841c-c594-11e9-817a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает объективную и достоверную информацию о последствиях инцидента под Северодвинском. Введение главы государства в заблуждение на этот счет исключено, сказал представитель Кремля журналистам.

Я вам могу сказать ответственно, что в наше время это исключено: [есть] множество источников, по которым президент получает информацию, — подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что не знает о фактах радиационного заражения пострадавших при взрыве в Архангельской области. Между тем, по данным ряда изданий, врачей региона не предупредили о заражении радиацией поступающих к ним пациентов. В итоге у одного из сотрудников Архангельской областной больницы выявили цезий. Однако другие специалисты наличие радиации в организме врача объяснили его недавней поездкой в Таиланд. Ему сказали, что, он «просто наелся там фукусимских крабов».

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа. Российские власти в разные моменты времени предоставляли противоречивую информацию об инциденте, так, число погибших в официальных сообщениях изменилось с двух до пяти. Информация о распространении радиации также предоставлялась несвоевременно и неполно, писал News.ru.