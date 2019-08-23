Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает объективную и достоверную информацию о последствиях инцидента под Северодвинском. Введение главы государства в заблуждение на этот счет исключено, сказал представитель Кремля журналистам.
Я вам могу сказать ответственно, что в наше время это исключено: [есть] множество источников, по которым президент получает информацию, — подчеркнул он.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что не знает о фактах радиационного заражения пострадавших при взрыве в Архангельской области. Между тем, по данным ряда изданий, врачей региона не предупредили о заражении радиацией поступающих к ним пациентов. В итоге у одного из сотрудников Архангельской областной больницы выявили цезий. Однако другие специалисты наличие радиации в организме врача объяснили его недавней поездкой в Таиланд. Ему сказали, что, он «просто наелся там фукусимских крабов».
Взрыв на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа. Российские власти в разные моменты времени предоставляли противоречивую информацию об инциденте, так, число погибших в официальных сообщениях изменилось с двух до пяти. Информация о распространении радиации также предоставлялась несвоевременно и неполно, писал News.ru.