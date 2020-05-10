Вахтовик расстрелял собутыльников из ружья в Югре

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа подозревают вахтового рабочего в убийстве двоих мужчин. Об этом сообщили в местном СК.
Инцидент произошёл во время застолья со спиртным в посёлке городского типа Федоровский Сургутского района,
По данным регионально СУ СК, причиной ЧП стала личная неприязнь. Предполагаемый преступник использовал 12-калиберное ружьё, которое, как он сам объяснил, нашёл в лесу. После инцидента подозреваемый ушёл в лес и уснул. С утра его там нашли полицейские.
Информагенство «К-Информ»
Ранее на Филиппинах, как писал NEWS.ru, полицейский застрелил мужчину в пункте контроля, где людям проверяют температуру из-за пандемии коронавируса. Пьяный фермер с косой в руках отказывался слушать врачей и не хотел надевать маску.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен