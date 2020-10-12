В здании Росгеолфонда в Москве произошла разгерметизация баллона

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Трос лифта лопнул в многоэтажке в Санкт-Петербурге. В результате кабина с людьми упала с третьего на второй этаж.

Инцидент произошёл в доме 6 по Ивановской улице, которая проходит на юго-востоке города, передаёт Пятый канал. В кабине находились три человека, информации о пострадавших в настоящий момент нет. Ранее NEWS.ru...