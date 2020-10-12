В здании Росгеолфонда в Москве произошла разгерметизация баллона

В здании Российского федерального геологического фонда, находящегося на территории Москвы, 12 октября произошла разгерметизация баллона. Из здания было эвакуировано 200 человек. Об этом сообщили информированные источники в столичных экстренных службах.
Отмечается, что баллон разгерметизировался в помещении книгохранилища.
Эвакуировано 200 человек. В настоящее время устанавливается, что находилось в баллоне. Помещение проветривается, — передаёт сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что в здании Росгеолфонда произошло возгорание. В результате огонь был потушен благодаря вовремя сработавшей автоматической системе пожаротушения. Здание расположено на 3-й Магистральной улице.
Как писал NEWS.ru, пассажиров теплохода «Бородино», который сель на мель в Подмосковье, эвакуировали. По словам представителя экстренных служб, для этого подготовили три автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.