В Подмосковье эвакуировали пассажиров севшего на мель теплохода

https://static.news.ru/photo/59511080-0b9a-11eb-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike1979 Russia/wikipedia.org

Пассажиров теплохода «Бородино», который сель на мель на Оке, эвакуировали.

По словам представителя экстренных служб, для них подготовили три автобуса, один из которых уже отправился в Москву. В результате происшествия никто не пострадал.

Он также отметил, что течь удалось остановить. В настоящее время продолжается откачка воды, на пробоину накладывается «пластырь», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 11 октября пассажирский теплоход «Бородино» сел на мель на реке Оке в городском округе Луховицы Подмосковья. Инцидент произошёл неподалёку от посёлка Белоомут рядом с правым берегом Оки. Теплоход следовал из Мурома в Москву и получил пробоину. На судне находились 130 человек: 89 пассажиров и 41 член экипажа.