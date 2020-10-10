Пассажирский теплоход сел на мель в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/84fd29f4-0b94-11eb-b3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mike1979 Russia/wikipedia.org

Пассажирский теплоход «Бородино» сел на мель на реке Оке в городском округе Луховицы Подмосковья.

Согласно данным экстренных служб, инцидент произошёл неподалёку от посёлка Белоомут рядом с правым берегом Оки.

Теплоход получил повреждение. Сейчас на него накладывают «пластырь», — сообщил источник.

По его словам, на судне находятся 130 человек: 89 пассажиров и 41 член экипажа. Предварительно, никто не пострадал, утечки топлива не фиксировалось, движение других судов не нарушено.

В свою очередь в областном МЧС уточнили, что теплоход следовал из Мурома в Москву и получил пробоину. Пассажиров пока не эвакуировали, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Финляндии паром, принадлежащий компании Viking Line, сел на мель недалеко от Аландских островов. На борту находились 200 пассажиров.