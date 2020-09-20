В Финляндии пассажирский паром сел на мель

В Финляндии паром, принадлежащий компании Viking Line, сел на мель недалеко от Аландских островов. На борту находятся 200 пассажиров.
Об этом
По данным береговой охраны Финляндии, сейчас на месте происшествия находятся ещё несколько судов. Они занимаются подготовкой к эвакуации людей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий специалист Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии пропал с плывшего по Волге судна в Астраханской области.
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