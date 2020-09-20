В Финляндии пассажирский паром сел на мель

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В Финляндии паром, принадлежащий компании Viking Line, сел на мель недалеко от Аландских островов. На борту находятся 200 пассажиров.

Об этом сообщила телекомпания Yle. По её данным, судно направлялась в Стокгольм из города Турку. После аварии всех пассажиров собрали на верхней палубе. Там они ожидают эвакуации. Всего на пароме находятся около 200 пассажиров и 80 членов экипажа. Никто из них не пострадал, люди ведут себя спокойно.

По данным береговой охраны Финляндии, сейчас на месте происшествия находятся ещё несколько судов. Они занимаются подготовкой к эвакуации людей, передаёт ТАСС.

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