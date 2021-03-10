В полиции Петербурга второй раз за две недели умер задержанный

https://static.news.ru/photo/3aba519c-81c2-11eb-acf1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанный 56-летний мужчина погиб в отделе полиции Невского района Санкт-Петербурга после ночёвки под присмотром силовиков.

Инцидент произошёл в 70-м отделе полиции на улице Новосёлов. На место ЧП вызвали скорую, но в 11:00 9 марта медики констатировали смерть задержанного, передаёт «Фонтанка».

Мужчина попал в отдел вечером 8 марта. Его обвинили в использовании нецензурной брани и приставаниях к прохожим. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве, но оставили на ночь в отделе.

24 февраля в 75-м отделе полиции этого же района погиб 27-летний Алексей Кустов. Его задержали на ночь, чтобы утром доставить в суд для рассмотрения материала об административном правонарушении, совершённом за полтора месяца до этого. Силовики не стали отпускать мужчину по просьбе адвоката.

В полиции заявили, что погибший просто упал и умер, однако на лбу у него обнаружили обширную гематому, на шее — следы приложения силы, а на скуле — кровоподтёк.

Ранее NEWS.ru писал, что инспектора ДПС одного из территориальных отделов Москвы подозревают в убийстве собственного сына. По предварительным данным, мужчина избил ребёнка, когда находился в состоянии алкогольного опьянения.