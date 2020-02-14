Пассажир Московского метрополитена, упавший на рельсы перед прибывающим поездом на станции «Менделеевская», получил травмы, несовместимые с жизнью.
Об этом журналистам «Интерфакса»
Представитель пресс-службы метро рассказал, что в настоящий момент идёт восстановление движения поездов, однако на это потребуется определённое время.
Как писал NEWS.ru, движение поездов было приостановлено на участке между станциями «Владыкино» и «Чеховская» на серой ветке московского метро.
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