https://static.news.ru/photo/4b462478-4f41-11ea-a211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажир Московского метрополитена, упавший на рельсы перед прибывающим поездом на станции «Менделеевская», получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом журналистам «Интерфакса» сообщил анонимный источник. По его словам, для извлечения тела работникам подземки пришлось на 40 минут отключить контактный рельс. В результате остановились поезда, один из которых оставался в тоннеле с пассажирами внутри.

Представитель пресс-службы метро рассказал, что в настоящий момент идёт восстановление движения поездов, однако на это потребуется определённое время.

Как писал NEWS.ru, движение поездов было приостановлено на участке между станциями «Владыкино» и «Чеховская» на серой ветке московского метро.